Pellegatti indica il post Calhanoglu: “Lui sarebbe il colpo perfetto”

Marcel Sabitzer è stato accostato al Milan, e nelle ultime ore la notizia è tornata a circolare. Secondo il giornalista è il colpo perfetto per la trequarti!

Nella giornata di ieri, il quotidiano tedesco BILD ha lanciato una rilevante indiscrezione, ovvero che il Milan sarebbe concretamente sulle tracce di Marcel Sabitzer. Il calciatore austriaco, classe 1994, è in scadenza di contratto con il Lipsia nel 2022, e ha fatto clamore la notizia lanciata dal quotidiano tedesco sopracitato, che ha affermato che potrebbe essere ceduto a prezzo di saldo. Secondo Transfermarkt il valore del suo cartellino è di ben 42 milioni di euro.

Il Milan è alla disperata ricerca di un valido trequartista, che possa prendere il posto di Hakan Calhanoglu e sostituirlo magistralmente. Un compito non semplice, che merita profonde riflessioni, dato che non sono concessi errori. Maldini e Massara stanno sondando diversi profili per il ruolo di trequartista della rosa rossonera. Serve un titolare con spiccate doti. I principali nomi sul taccuino della dirigenza rossonera sono quelli di James Rodriguez, Ziyech e appunto Marcel Sabitzer.

Su quest’ultimo si è espresso il noto giornalista dalla fede rossonera, Carlo Pellegatti. A suo dire, Sabitzer è il rinforzo perfetto per il Milan. Un trequartista che oltre ad avere ottime qualità, possiede quel carisma che farebbe bene alla squadra; e ovviamente la possibilità di acquisirlo ad un prezzo vantaggioso dovrebbe far correre il Milan all’assalto.

Le parole di Pellegatti

Pellegatti ha sottolineato l’importante apporto che ha avuto Marcel Sabitzer nel Lipsia in questa stagione. Il club tedesco è arrivato meritatamente al secondo posto della Bundesliga e ha conquistato nuovamente la qualificazione alla Champions League. Dei traguardi in cui il trequartista austriaco ha grandi meriti.

Queste le parole di Carlo Pellegatti riguardo al possibile colpo del mercato rossonero che porta il nome di Marcel Sabitzer.