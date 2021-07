Theo Hernandez, il PSG non molla: Leonardo disposto a follie

Theo Hernandez è tornato nel mirino del Paris Saint Germain. Leonardo è pronto ad un maxi offerta pur di strapparlo al Milan

Da quando è approdato al Milan, Theo Hernandez è stato protagonista di un grande exploit. Il terzino sinistro francese, in poco tempo, si è conquistato la fiducia del club e di tutto l’ambiente rossonero, fatto di tifosi e critici sportivi. È un treno della fascia sinistra Theo, molto utile nella fase offensiva della squadra di Stefano Pioli. I limiti maggiori li ha mostrati soprattutto in fase difensiva, ma manca davvero qualche altro step di maturazione affinché Theo Hernandez diventi il terzino più forte al mondo.

In questa stagione in rossonero ha messo a segno 8 gol e fornito 8 assist. Numeri che lo hanno posto al centro dei riflettori di tutta Europa e che lo hanno fatto diventare un gran rimpianto per il Real Madrid, che lo ha ceduto al Milan a titolo definitivo nel 2019. C’è un club particolarmente interessato al francese, anche se il club rossonero lo reputa un giocatore incedibile. Si tratta del Paris Saint Germain, che già qualche tempo fa ha provato ad inserirsi nella pista che porta a Theo Hernandez.

Gli affari di mercato del club parigino vengono curati dall’ex giocatore e dirigente rossonero, Leonardo. Uno che ha un buon fiuto per gli affari e che con i milioni a disposizione del PSG sta conducendo una campagna acquisti davvero da paura. Ebbene, l’ultimo obiettivo di mercato pare proprio essere Theo Hernandez, con il PSG che è ripiombato forte su di lui.

Leonardo brama Theo Hernandez: l’offerta per convincerlo

CalcioNews24 ha lanciato una clamorosa indiscrezione di mercato che riguarda proprio l’interesse del Paris Saint Germain per Theo Hernandez. Il club parigino sta conducendo una campagna acquisti milionaria. Ha già messo a segno importanti colpi di mercato garantendo stipendi stellari. Oltre a Wijnaldum, Hakimi e Sergio Ramos, non dimentichiamo che Leonardo ha già acquisito l’ormai ex Milan Gianluigi Donnarumma.

Adesso, il dirigente brasiliano è pronto a strappare ai rossoneri anche Theo Hernandez, assicurandogli uno stipendio raddoppiato per convincerlo a lasciare Milano e il ruolo di titolare in squadra. Maldini è comunque pronto a far muro alla maxi-offerta del PSG, sperando anche nella volontà di Theo di rimanere ancora in rossonero. Il terzino francese ha sempre dichiarato parole d’amore per il Milan e si spera che anche lui non faccia del suo futuro una mera questione legata ai soldi.