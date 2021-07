Milan, tutto confermato: Tonali riscattato, accettata la riduzione dell’ingaggio

Il centrocampista del Brescia ha dato il suo consenso. Pure di continuare a vestire la maglia dei rossoneri ha accettato le condizioni.

Ulteriore passo avanti del Milan nella trattativa per riportare Sandro Tonali in rossonero. Il Milan sta cercando di chiudere a stretto giro di posta la trattativa per il riscatto del mediano dal Brescia, nel corso della quale è arrivata anche ad inserire varie contropartite tecniche (Olzer) e dei bonus.

Si era poi poi parlato dalla situazione relativa all’ingaggio del classe 2000. Tonali aveva sottoscritto un contratto quinquennale da 1,6 milioni netti a stagione più bonus. Quell’intesa però non è più valida dal momento che il Milan non ha esercitato l’opzione del riscatto entro il 16 giugno. Al calciatore sarebbe infatti stato chiesto un piccolo sacrificio dal punto di vista economico per rendere la trattativa più semplice.

Tonali ha detto sì

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttomercatoweb, il centrocampista sarebbe sempre più vicino alla riconferma. La novità consisterebbe nel fatto che Tonali abbia accettato di ridurre il suo ingaggio pur di continuare a vestire la maglia del Milan. Questo consenso sarebbe arrivato in uno degli ultimi colloqui. Per il trasferimento del centrocampista a titolo definitivo manca dunque ormai pochissimo. Con Kessie, Bennacer e Tonali, ai rossoneri manca solo un ultimo tassello per completare il reparto.

Anche Sky ha confermato il tutto, attraverso le parole di Luca Marchetti: “Tonali verrà riscattato, è stato fatto un ulteriore passo avanti per uno sconto sul cartellino. Tutte le parti hanno fatto un passo in avanti nei confronti dell’altra, compreso Tonali che ha capito che deve rinunciare a qualcosina”.