Gazzetta – Nuove conferme: Isco è possibile, prezzo diminuito

Non solo Brahim Diaz. Il Milan può pescare dal Real Madrid anche un altro trequartista. Un grande sogno rossonero è Isco, il prezzo è calato.

Perso Hakan Calhanoglu, il Milan è ancora alla ricerca di nuovo numero 10 a cui affidare le chiavi della trequarti. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno valutando più profili e sperano presto di consegnare a Stefano Pioli un nuovo trequartista.

Sono circolati tanti nomi in queste settimane e tra quelli che affascinano maggiormente c’è quello di Francisco Roman Alarcon Suarez, noto semplicemente come Isco. Il suo contratto va in scadenza a giugno 2022 e il Real Madrid sembra considerarlo cedibile. Carlo Ancelotti non ha chiesto alla dirigenza di trattenerlo.

Mercato Milan, la valutazione di Isco

Il quotidiano La Gazzetta dello Sport oggi conferma che il Milan sta pensando al colpo Isco. Il club rossonero ci aveva pensato anche in passato, nel 2014 e nel 2017. Adesso potrebbe essere la volta buona per il trasferimento del 29enne fantasista spagnolo a Milanello.

L’ultima stagione del giocatore è stata abbastanza anonima (29 presenze, 0 gol e 2 assist) e il prezzo di cessione non può essere superiore ai 20 milioni di euro, considerando anche la scadenza contrattuale fissata per giugno 2022. Ancelotti, che lo aveva voluto fortemente nel 2013, non intende trattenerlo e probabilmente gli consiglierebbe il Milan per rilanciarsi.

I rapporti tra il club rossonero e il Real Madrid sono ottimi. A breve dovrebbe essere definito l’accordo per il ritorno a Milano di Brahim Diaz in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto. Potrebbe non essere l’unica operazione di calciomercato sull’asse Milan-Real.

Isco al Milan: quale ingaggio per l’ex Malaga?

Dobbiamo dire che un ostacolo all’operazione Isco, oltre al prezzo del cartellino da concordare, può essere l’ingaggio. Infatti, l’ex talento del Malaga percepisce circa 7 milioni netti a stagione in Spagna. Il Milan difficilmente gli potrà offrire uno stipendio annuo simile, ma potrebbe spingersi comunque a proporre circa 4-5 milioni con un contratto di tre o quattro anni. La stessa cifra che chiedeva Calhanoglu e che la società rossonera non ha voluto mettere sul tavolo per il suo rinnovo contrattuale.

Il trequartista spagnolo è alla ricerca di una nuova sfida e di nuovi stimoli. Il progetto Milan potrebbe intrigarlo e spingerlo ad accettare un’eventuale “corte” di Maldini. A Pioli un giocatore del suo spessore tecnico farebbe molto comodo. La squadra deve affrontare la Champions League nella prossima stagione e anche l’esperienza è importante.