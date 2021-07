Calciomercato Milan, colpo sfumato: come Adli, resta in Francia

Operazione in chiusura quella per il difensore francese, in passato accostato al Milan. Al Lens andranno 20 milioni, bonus compresi.

In questi giorni iniziali di mercato si consumano i primi accordi. Quello che stanno per raggiungere in Ligue 1 porterebbe il Milan a veder sfumare un altro obiettivo. Nei giorni scorsi il Diavolo aveva sondato il terreno per diversi profili nel reparto arretrato, consapevole anche della situazione delicata riguardante il contratto di Alessio Romagnoli. I dubbi sul futuro del difensore romano hanno portato la società rossonero a guardarsi intorno per sopperire all’eventuale partenza di quest’ultimo.

Tra i giocatori accostati ai rossoneri c’era anche il centrale difensivo del Lens Loic Badè. Secondo l’Equipe il calciatore sarebbe ormai a un passo dal Rennes. Inizialmente l’offerta di 15 milioni non era stata accettata dal club proprietario del cartellino. La trattativa è comunque andata avanti ed ora si è arrivati praticamente alla svolta.

Badè al Rennes: le cifre dell’affare

Stando a quanto riportato dal quotidiano francese, il giovane difensore firmerà un contratto quinquennale. Il Rennes sborserà 20 milioni, bonus inclusi, per assicurarsi le sue prestazioni. Prevista inoltre una percentuale in favore del Lens per un’eventuale rivendita (circa il 15%). Il Milan dovrà quindi rivolgere il proprio sguardo altrove, nel caso avesse intenzione di rinforzare ulteriormente il reparto difensivo, dopo l’acquisto di Tomori.