Calciomercato Milan, colpo Damsgaard: irrompe un’altra italiana

Il Milan gradisce particolarmente il giovane talento danese Mikkel Damsgaard. La concorrenza italiana è folta. Oltre a Juve ed Inter si è aggiunta un’altra pretendente

Il Milan è sulle tracce della giovane rivelazione danese che porta il nome di Mikkel Damsgaard. Il classe 2000 è reduce da una scoppiettante stagione alla Sampdoria e adesso sta conquistando il prestigioso palcoscenico europeo con la maglia della sua Danimarca, che proprio ieri sera ha conquistato il pass per le semifinali di Euro2020.

Damsgaard ha affascinato le big del continente con le sue preziose giocate, condite anche da alcuni gol e assist. Ha solo 20 anni, ma vederlo destreggiarsi in campo con una sorprendente praticità è un vero piacere per gli occhi. Il Milan è probabilmente il club più interessato al giovanissimo talento che la Samp ha messo in vendita per una somma non inferiore a 25 milioni di euro.

Lo afferma calciomercato.com, che racconta anche di come il Presidente Ferrero non accetti alcuna contropartita per arrivare a Mikkel. Ciò blocca in partenza la voce di mercato girata nelle ultime ore, che affermava di come il Milan avrebbe potuto inserire Jens Petter Hauge nell’affare per arrivare a Damsgaard.

Il patron blucerchiato vuole soltanto offerte cash, che poi lui stesso valuterà. Sul giovane esterno sinistro c’è una foltissima concorrenza. Se all’estero è seguito dal Barcellona, in Italia, oltre al Milan, sono sulle sue tracce anche Inter e Juventus. E non è finita qui. Un’altra big di Serie A lo ha puntato.

Obiettivo Damsgaard: Mourinho ci pensa

Sempre calciomercato.com afferma di come anche la nuova Roma di Josè Mourinho ha messo gli occhi su Mikkel Damsgaard. Il tecnico portoghese, sbarcato nella capitale proprio oggi, sta segnalando i profili più graditi alla dirigenza giallorossa. Da capire, ovviamente, se i desideri dello Special One potranno essere soddisfatti.

È certo che l’alta somma richiesta da Ferrero per il danese è un grosso ostacolo per qualunque club. E come affermato dal patron blucerchiato, se Damsgaard dovesse continuare a far bene agli Europei, il suo valore potrebbe ancora aumentare.

Milan, Juve, Inter e Roma sono avvisate. Bisognerà fare sacrifici economici per impossessarsi del gioiellino della trequarti.