Milan in vantaggio per il trequartista: concorrenza sbaragliata

Dalla Spagna sostengono che il Milan sia il club favorito all’acquisto di Marcel Sabitzer. Sul centrocampista austriaco però ci sono davvero parecchie squadre, tedesche, inglesi e italiane

Non è stato ancora identificato il calciatore chiamato a prendere il posto che è stato di Hakan Calhanoglu. Il ritiro, in programma il prossimo 8 luglio a Milanello, quasi certamente inizierà senza il trequartista titolare della nuova stagione.

In questi giorni tanti nomi sono stati accostati al Milan ma al momento nessuna trattativa concreta. Maldini e Massara non vogliono sbagliare la scelta del giocatore a cui affidare la maglia numero dieci e sono pronti a cogliere la migliore opportunità.

Rumors su James

Una tra le più è quella legata a James Rodriguez. In Sudamerica – come vi abbiamo raccontato – sono convinti che l’affare sia ad un passo dalla chiusura. Un affare che sarebbe destinato ad andare in porto per 10 milioni di euro, da versare nelle casse dell’Everton, proprietario del cartellino del colombiano.

Per l’ex Real e Bayern Monaco, invece, sarebbe pronto un contratto triennale da 6 milioni di euro netti a stagione. Vedremo – nei prossimi giorni – se i colleghi sudamericano avranno avuto ragione.

In vantaggio per Sabitzer

Un altro nome sempre più presente sui quotidiani sportivi, che parlato di calciomercato del Milan, è quello di Marcel Sabitzer.

Come raccontato, il calciatore austriaco rappresenta una vera e propria opportunità di calciomercato. Il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 starebbe spingendo il Lipsia a venderlo per una cifra non superiore ai 20 milioni di euro. Una cifra decisamente alla porta che sta ingolosendo diverse squadre. Oltre al Milan, nei giorni scorsi, Sabitzer è stato accostato ad Arsenal e Roma.

Dalla Spagna arrivano novità legate al calciatore austriaco: secondo fichajes.net, il club rossonero sarebbe il favorito all’acquisto di Sabitzer ma attenzione alla concorrenza, anche di Tottenham e Borussia Dortmund.