Colpo dalla Francia: “Si avvicina al Milan”

Boubacar Kamara si avvicina al Milan. A scriverlo sono i colleghi francesi di BeIN SPORTS. Il calciatore è da tempo nel mirino dei rossoneri. Può sbarcare in Italia per una cifra vicina ai 20 milioni

“Boubacar Kamara si avvicina al Milan“, scrive così BeIN SPORTS Francia. Il calciatore del Marsiglia sarebbe così sempre più vicino al club rossonero. Il calciatore classe 1999 è da tempo nel mirino di Maldini e Massara: questo, può davvero essere il momento giusto per affondare il colpo.

Il giocatore, reduce da una stagione da protagonista con la maglia dell’OM, ha un contratto in scadenza fra poco più di un anno, il 30 giugno 2022. Un contratto che Kamara non ha alcuna intenzione di rinnovare. Ha voglia di confrontarsi in altri palcoscenici, magari quelli della Champions League.

Il classe 1999 è davvero un’occasione di calciomercato: il giocatore ha una valutazione sui 35/40 milioni di euro ma vista la breve durata del contratto, il Marsiglia si accontenterà di una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Un vero e proprio affare anche perché Kamara è un jolly che può essere utilizzato sia da centrale di difesa che da mediano. Nell’ultima stagione ha giocato soprattutto a centrocampo, diversamente dello scorso campionato.

Un jolly per Pioli

Il Milan dimostra, ancora una volta, di essere molto attento al mercato francese. L’acquisto di Kamara potrebbe servire a rimpolpare la rosa in vista di un sempre più certo addio di Alessio Romagnoli. Il calciatore, poi, potrebbe rappresentare uno dei quattro centrocampisti a disposizione di Stefano Pioli.

Come appare ovvio, il Milan ripartirà da Franck Kessie e Ismael Bennacer, che saranno ancora i titolari in mediana. Alle loro spalle, salvo clamorosi colpi di scena ci sarà ancora Sandro Tonali. Milan e Brescia stanno lavorando per l’intesa finale, la fumata bianca è davvero vicina.

E’ evidente, però, che un eventuale arrivo di Kamara, potrebbe escludere quello di Bakayoko, tornato in orbita Milan, negli ultimi giorni. Il mercato è lungo e bisogna avere pazienza ma è certo che la squadra di Pioli anche la prossima stagione avrà almeno quattro centrocampisti da alternare in mediana.