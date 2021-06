Calciomercato Milan – Hincapié nel mirino | Fissato il prezzo

Il Milan è tra i club in corsa per Piero Hincapié, difensore dell’Ecuador che sta ben figurando nella Copa America. Tanti club lo vogliono.

Il Milan è sempre molto attento ai giovani talenti internazionali e tra quelli visionati in questi mesi c’è anche Piero Hincapié. Il 19enne ecuadoriano è uno dei prospetti che sono oggetto di valutazione da parte del club rossonero.

È Estadio Deportivo a rivelare che c’è anche il Diavolo in corsa per il difensore del Talleres, squadra argentina. Adesso è impegnato con la nazionale nella Copa America e sta offrendo un buon rendimento. Al termine della competizione potrebbe trovare una sistemazione in Europa e fare così un salto di qualità nella sua carriera.

Leggi anche:

Milan, quanta concorrenza per Piero Hincapié

Oltre al Milan, anche altre società stanno seguendo con molto interesse Hincapié. In particolare Atletico Madrid, Betis Siviglia, Roma, PSG, Bayern Monaco, Newcastle United, Lens e Celtic. Il talento sudamericano piace a tante squadre e rischia di scatenarsi un’asta per assicurarselo.

Il Talleres ha fissato il prezzo per il proprio difensore centrale: 10 milioni di euro. Tuttavia, il club argentino possiede solamente il 50% dei diritti economici sul cartellino del giocatore.

Per il Milan, che ha già occupato uno slot da extracomunitario per Fikayo Tomori, ci sono sicuramente delle riflessioni in corso. Il secondo e ultimo posto disponibile per tesserare un calciatore extra UE andrà ben utilizzato.