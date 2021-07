Inzaghi accoglie Calhanoglu: “Sarà il mio Luis Alberto”

Simone Inzaghi ha parlato nella sua prima conferenza stampa come allenatore dell’Inter. Il tecnico ha menzionato il nuovo acquisto, ex rossonero, Hakan Calhanoglu

Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell’Inter e oggi ha parlato nella sua prima conferenza stampa da tecnico nerazzurro. L’ex Lazio si è molto soffermato sul mercato del club: Zhang gli ha promesso competitività e l’acquisizione di Hakan Calhanoglu è stato un buon segnale per lui: “La partenza di Hakimi era preventivata e ovviamente dolorosa. È stato un giocatore molto richiesto in tutta Europa dopo un solo anno all’Inter. Ceduto per esigenze di bilancio, ma la squadra rimarrà competitiva. Non era semplice andare a prendere un giocatore come Calhanoglu che sono sicuro ci darà molta soddisfazione”.

Ad Inzaghi è stato inoltre chiesto se Calhanoglu può essere il suo nuovo Luis Alberto, per ruolo e caratteristiche. Ha risposto così il nuovo tecnico nerazzurro: “Io penso di sì perché hanno caratteristiche simili. Hakan è un giocatore che ho affrontato in questi anni con la Lazio, ha quantità e qualità, molto bravo sui calci piazzati. È un giocatore che c’era nella mia testa da tempo. Senza Eriksen abbiamo deciso con la società di puntare su di lui.”.