Milan, Kjaer dopo Euro 2020: “Un viaggio fantastico”

Le parole di Simon Kjaer a seguito dell’eliminazione da Euro 2020 per mano dell’Inghilterra di Southgate. Il difensore ha commentato la grande cavalcata dei suoi.

E’ finito il sogno della Danimarca. Dopo l’inizio shock con la paura per Christian Eriksen, la nazionale di Hjulmand si è ricompattata e ha disputato un torneo ad altissimo livello. Il cammino degli scandinavi si è concluso solo ai supplementari della semifinale con l’Inghilterra, per via di un rigore molto dubbio.

Leggi anche:

Il capitano dei danesi, il rossonero Simon Kjaer, ha espresso il suo dispiacere per l’eliminazione, ma al contempo anche il suo orgoglio per quanto fatto da lui e dai suoi compagni. Ecco le sue parole: “E’ stato un viaggio fantastico. Mi dispiace che sia finito tutto adesso, ma purtroppo è così. Il supporto che abbiamo ricevuto dalla gente però resta, è stato più di quanto ci aspettassimo”. La Danimarca esce quindi a testa alta da Euro 2020 e Kjaer ora può tornare a concentrarsi sul suo Milan. Ad attenderlo c’è una grande stagione con i rossoneri.