Milan, scelta la data per l’amichevole col Panathinaikos

I rossoneri si apprestano ad affrontare la formazione greca allenata da Silaidopoulos al Nereo Rocco di Trieste.

In arrivo una novità per quanto riguarda il programma estivo del Milan. I rossoneri hanno cominciato ieri la preparazione in vista della prossima stagione e vogliono affrontare al meglio questa importante annata, che li vedrà protagonisti anche in Champions League, dopo diversi anni. Intanto c’è un ufficialità riguardo un match in cui saranno protagonisti i ragazzi di Pioli. Come riportato da ilpiccolo.it, è stata confermata per il 14 agosto l’amichevole che vedrà di fronte il Milan e i greci del Panathinaikos.

La sfida contro la formazione allenata da Silaidopoulos si giocherà quindi a circa una settimana dall’inizio del campionato e sarà con ogni probabilità l’ultimo test non ufficiale della pre-season dei rossoneri. Le due squadre si affronteranno al Nereo Rocco di Trieste.