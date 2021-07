Kessie-Milan, fumata bianca in arrivo: cifre molto alte

Il Milan e Franck Kessie sono davvero vicini. Il centrocampista ivoriano è pronto a legarsi al club rossonero a circa sei milioni di euro netti a stagione. Firma ad un passo

Nelle scorse ore è arrivato il rinnovo di contratto di Davide Calabria. Il terzino ha prolungato il proprio accordo con il Milan fino al 30 giugno 2025. Il numero 2 rossonero era uno dei calciatori in scadenza il prossimo anno: la sua permanenza non è stata mai in discussione ma la fumata bianca, con l’annuncio ufficiale, è stata vista come una grande notizia dai tifosi del Milan, preoccupati dopo gli addii di Donnarumma e Calhanoglu.

Calabria ha migliorato di molto il suo stipendio, passando da circa 1,1 milioni a 2,6. Un riconoscimento importante, per un calciatore reduce da una stagione praticamente perfetta. Ora toccherà a Franck Kessie.

Giorni caldi per Kessie

Sono giorni che si parlare del rinnovo dell’ivoriano: il centrocampista ha dimostrato di essere un leader vero, fuori e dentro dal campo. Non ha saltato una partita, risultando sempre decisivo.

I grandi club di tutto il mondo stanno monitorando la situazione legata all’ex Atalanta. I club inglesi ma soprattutto il Psg sono pronti a cogliere l’occasione se il Milan dovesse concederla.

In realtà la volontà del club rossonero è di proseguire insieme a Kessie, a tutti i costi. Il Milan è così pronto ad accontentare l’entourage del calciatore, che per il suo assistito chiede ben 6 milioni di euro netti a stagione. Come conferma La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, l’accordo tra le parti, a cifre di ingaggio molto alte, è vicino.

Kessie ha dato priorità al Milan, dove si trova davvero bene. Si sente un leader, un ‘presidente’ ed è pronto a legarsi ai rossoneri, per diventarne ancor di più un simbolo, al pari di Davide Calabria. E’ probabile che la firma arrivi dopo le Olimpiadi.