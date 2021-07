Luis Alberto, la richiesta del Milan agli agenti | Retroscena Inter

Non smettono di circolare le voci che accostano Luis Alberto al Milan. Le ultime indiscrezioni affermano che Maldini è molto attento alla situazione

La notizia arrivata oggi della mancata convocazione di Luis Alberto da parte di Sarri ha fomentato il caos già esistente. Come raccontato nelle scorse ore, il trequartista spagnolo non si è presentato alle visite mediche di rito per il club biancoceleste, e ciò ha causato la sua esclusione dalla lista dei convocati del nuovo tecnico Sarri.

Sembra rottura totale tra le parti, con Luis Alberto che pare voler cambiare aria quest’estate. Secondo Sportmediaset, dietro il gesto dello spagnolo c’è una pura questione di mercato, con Juventus e Milan molto interessate alla sua situazione. Certo, sarebbe il colpo perfetto per Maldini e Massara, che alla disperata ricerca di un trequartista, potrebbero trovare in Luis Alberto il profilo più adatto al gioco di Pioli.

L’unico ostacolo per l’affare Luis Alberto è rappresentato dal patron della Lazio Claudio Lotito, che richiede per la sua cessione una cifra tra i 40 e 50 milioni di euro. Il contratto del trequartista con il club biancoceleste è in scadenza nel 2025, fattore che da una parte giustifica l’elevato costo del cartellino. Ma parliamo comunque di una somma spropositata, che il Milan non può certo permettersi di sborsare.

Però l’interesse dei rossoneri per Luis Alberto c’è ed è concreto. La conferma ci arriva dal giornalista Alessandro Jacobone. Le news sulla questione secondo il giornalista.

Luis Alberto, il Milan attende – Inzaghi lo voleva all’Inter

Il collega Alessandro Jacobone lancia interessanti novità riguardo all’accostamento di Luis Alberto al Milan. Il giornalista di fede rossonera ha raccontato, sui propri canali social, che la dirigenza ha parlato due volte del trequartista spagnolo con la sua agenzia You First Sports (stessa di Davide Calabria). Ci sono stati quindi dei reali sondaggi, ma la notizia più rilevante è che il Milan ha chiesto alla You First Sports di essere aggiornato su qualsiasi novità riguardante il giocatore spagnolo. I rapporti sono ottimi tra le parti.

Jacobone aggiunge, inoltre, che l’ex tecnico della Lazio, Simone Inzaghi avrebbe voluto proprio Luis Alberto nella sua nuova esperienza all’Inter. Zhang, ovviamente, ha preferito optare per un affare più economico come quello che ha portato ad Hakan Calhanoglu, nuova pedina dei nerazzurri. I destini dei due trequartisti potrebbero essere incrociati? Presto per dirlo afferma Jacobone.

