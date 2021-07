Milan, altro colpo in attacco: un giovane insieme a Giroud

Il Milan potrebbe non accontentarsi di Olivier Giroud e starebbe valutando anche un terzo innesto in attacco.

Uno dei problemi del Milan durante la scorsa stagione, in particolare nel girone di ritorno, è stata la mancanza di alternative vere e proprie in attacco. Stefano Pioli ha dovuto spesso reinventarsi soluzioni offensive particolari in alcuni momenti.

Zlatan Ibrahimovic resta il leader dell’attacco milanista, ma dall’alto dei suoi quasi 40 anni non può garantire un impegno costante e continuo, soprattutto con il doppio impegno campionato-Champions League. Ecco perché uno dei primi colpi estivi sarà l’acquisto di Olivier Giroud.

Un altro attaccante d’esperienza e dal sicuro rendimento per il Milan. Giroud ha convinto tutti, perché arriverà con un’operazione low-cost e soprattutto per la sua capacità di rendersi utile e determinante pur non essendo un titolare fisso. Come dimostrato anche nelle recenti annate al Chelsea.

Ad inizio della prossima settimana Giroud dovrebbe diventare un nuovo calciatore del Milan. Mister Pioli avrà così a disposizione un altro centravanti e potrà contare sull’esperienza del francese, recente vincitore della Champions League.

Ma potrebbe non bastare. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, i dirigenti del Milan potrebbero valutare anche l’acquisto di una terza punta. Due attaccante esperti come Ibra e Giroud sono un lusso, ma il club guarda anche in prospettiva e non intende bloccare il progetto legato al ringiovanimento della rosa.

Ecco perché si tiene in caldo il nome di Kaio Jorge. Il talento brasiliano del Santos è un piccolo ‘crack’ di mercato, vista anche la scadenza contrattuale a dicembre 2021. Un attaccante abile, tecnicamente molto valido e che ricorda fisicamente quel Pato che nel 2008 sbarcò giovanissimo a Milanello sorprendendo tutti.

Il classe 2002 potrebbe dunque rappresentare una sorta di terza scelta per il reparto offensivo del Milan che verrà. Paolo Maldini e Ricky Massara stanno valutando tale operazione, anche se ad oggi è più probabile che possa concretizzarsi nella sessione invernale, quando sarà scaduto il contratto di Kaio Jorge.

Sul brasiliano però sono forti anche gli interessamenti del Napoli e di altri club europei. Il Milan nel frattempo sta valutando tutte le proposte (di prestito) per Lorenzo Colombo, altro giovane centravanti che però è destinato a partire entro agosto.