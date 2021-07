I giocatori del Milan omaggiano Donnarumma sui social | Foto

Gianluigi Donnarumma è l’eroe di questo Europeo Azzurro. Lo sanno bene anche i suoi ormai ex compagni al Milan, che lo hanno omaggiato sui social

Un Europeo strepitoso per Gianluigi Donnarumma, che ha definitivamente dimostrato tutte le sue doti e qualità. Se prima gli stessi italiani nutrivano qualche dubbio su di lui, con la gara di ieri sera, ma in generale dopo l’Europeo, tutti hanno riconosciuto il valore di questo giocatore.

Adesso è probabilmente il miglior portiere al mondo Gigio, che ieri ha regalato la vittoria del trofeo ai suoi compagni, grazie a due splendide parate ai rigori. Un vero top player, che secondo molti potrebbe anche essere un candidato al prossimo pallone d’oro.

Gigio approderà a breve nella sua nuova squadra, il Paris Saint Germain; club che gli garantirà l’agognato ingaggio milionario, e un palcoscenico certamente più prestigioso nel quale mettersi in mostra. Un’addio ai colori rossoneri che ha ferito i tanti tifosi milanisti e tradito le aspettative di permanenza nel suo club del cuore.

Non sappiamo come siano andate realmente le cose tra il Milan, Donnarumma e il suo agente. Ma è certo che i rossoneri, ormai ex compagni di squadra, nutrono sempre una grande stima e affetto nei confronti di Gigio. Tanti i giocatori di Stefano Pioli che sono corsi a far i complimenti a Donnarumma sui social dopo l’Europeo vinto, ma soprattutto per le sue pazzesche prestazioni.

I complimenti dei rossoneri a Gigio Donnarumma

Vi abbiamo già mostrato gli ironici complimenti di Zlatan Ibrahimovic a Donnarumma dopo la vittoria di ieri. Ma lo svedese non è stato l’unico rossonero a congratularsi con il portierone. Anche Alessio Romagnoli, Franck Kessie, Davide Calabria, Alexis Saelemaekers, Rafael Leao, Jens Petter Hauge, Samuel Castillejo e Andrea Conti non hanno perso tempo per rinnovare tutta la stima che, nonostante l’addio al Milan, rimarrà sempre immutata.

Di seguito le storie Instagram piene di parole d’affetto che i rossoneri sopracitati hanno riservato a Gianluigi Donnarumma: