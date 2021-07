Italia, la coppa fa ritorno a Roma: un paese in festa

Italia in delirio per il trionfo della squadra azzurra di Roberto Mancini. La coppa fa ritorno a Roma, un paese in festa. Anche Paolo Maldini esulta sui social

L’Italia di Roberto Mancini è campione d’Europa. I quotidiani sportivi e non, celebrano, ovviamente, il grande successo degli azzurri, che hanno battuto l’Inghilterra ai rigori. Un popolo letteralmente impazzito per Giorgio Chiellini e compagni, per un trionfo inaspettato.

Tutto il paese festeggia, lo fa nelle piazze, con cori, fumogeni e tante bandiere del tricolore ma lo fa anche attraverso i social. Non mancano i messaggi illustri, come quello del Direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, che alle 6 del mattino si è congratulato con gli azzurri di Mancini: “Fantastici azzurri, campioni d’Europa dopo più di 50 anni!!! Siete stati i più forti – scrivere su Instagram – vittoria più che meritata, grazie di tutto”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Maldini (@paolomaldini)

Lo fa anche Zlatan Ibrahimovic, che una storia su Instagram, postata nella notte, si congratula con l’Italia, “sua seconda casa”: “Non male giocare in Serie A!”.

Leggi anche:

L’Italia torna a Roma

Tutti hanno chiaramente avuto un messaggio per l’Italia, che nel frattempo è sbarcata a Roma, portando con se la coppa. Le immagini, del collegato Francesco Iucca di Calciomercato.it, mostrano l’arrivo, tra la folla in festa, di Giorgio Chiellini e i suoi compagni, arrivati al Parco dei Principi.