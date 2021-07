Milan, il centrocampista in sede: si decide il suo futuro | VIDEO

Il futuro del giovane centrocampista al Milan è ancora incerto. Incontro adesso in sede per chiarire la sua situazione con la dirigenza rossonera

C’è il rischio che anche Tommaso Pobega diventi l’ennesimo rimpianto per il Milan? Attorno al suo futuro aleggiano parecchi dubbi, ma ha mostrato di essere un giocatore di assoluta prospettiva. L’anno allo Spezia, in prestito, ha fatto sì che Pobega mostrasse le sue buone qualità di centrocampista, atipico se vogliamo, con la peculiarità del gol.

Il problema principale è che Tommaso è un profilo più adatto a giocare in un centrocampo a tre. Difficile, dunque, da adattare al 4-2-3-1 di Stefano Pioli, ma non impossibile. Maldini e Massara devono ben capire cosa fare del giovane centrocampista cresciuto al Milan. Nelle ultime settimane si è registrato un forte interesse dell’Atalanta per Pobega, che vorrebbe acquisirlo a titolo definitivo.

Una condizione che al Milan potrebbe andar bene, ma per una cifra non inferiore ai 12 milioni di euro; e probabilmente anche con l’inserimento del diritto di recompra, una strategia per evitare di perdere un potenziale top player futuro. Insomma, non si è ancora deciso il destino di Tommaso Pobega, ma la situazione potrebbe farsi presto più chiara. Il giocatore è adesso a Casa Milan per dialogare con la dirigenza rossonera e fare il punto sul suo futuro prossimo.

