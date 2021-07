Sportmediaset – Milan, conferme sul terzino: colpo vicino, ecco le cifre

Il Milan sembra aver scelto il suo vice Theo Hernandez. Arrivano novità sulla formula attraverso cui potrebbe arrivare il giocatore in rossonero

Nella giornata di ieri è arrivata una importante indiscrezione di mercato. Maldini e Massara hanno individuato il profilo giusto per la fascia sinistra di difesa. Si tratta del franco senegalese Fodé Ballo-Touré, classe 1997 attualmente in forza al Monaco. Il terzino rappresenterebbe la riserva all’evenienza di Theo Hernandez.

La trattativa tra il Milan e il Monaco, secondo diverse fonti, è già in stato avanzato. Un nome quello di Ballo-Touré che è stato una sorpresa per tutto l’ambiente rossonero. Il contratto del francese con il Monaco è in scadenza nel 2023, ma il Milan ha già in mente una formula ben precisa per farlo arrivare in rossonero; praticamente la stessa che era stata tentata con il Barcellona per Junior Firpo.

Di fatti, come già raccontato, Maldini e Massara stanno lavorando per prelevare il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Ci arrivano delle importanti conferme sull’affare, con dettagli e cifre inclusi.

Se Fodé Ballo-Touré arrivasse al Milan, ritroverebbe l’ex compagno al Lille, Mike Maignan, il nuovo portiere rossonero che prenderà il posto di Gianluigi Donnarumma. Ma per far si che ciò accada è necessario che Monaco e Milan si vengano incontro. Sportmediaset, nella sua edizione odierna su Italia Uno, ha fatto il punto sulla trattativa.

Il club francese aprirebbe al prestito con diritto di riscatto nei confronti dei rossoneri, ma la cifra richiesta è di 8 milioni di euro. Il Milan, dal canto suo, era partito da un’offerta di 4 milioni per il possibile diritto di riscatto, e secondo Sportmediaset ne basterebbero 6 affinché l’affare vada in porto. Le parti sono in costante contatto e la sensazione è che la fumata bianca potrebbe arrivare molto presto.

Ballo-Tourè pare essere un profilo molto interessante che potrebbe fare al caso del Milan e del tecnico Stefano Pioli. Nella scorsa stagione ha timbrato 29 presenze e fornito 5 assist.