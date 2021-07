Calabria torna in campo: il terzino festeggia sui social

Il rossonero festeggia il suo ritorno in campo sui social. Calabria torna a disposizione dopo l’intervento chirurgico dello scorso maggio.

Il Milan si è ritrovato oggi in campo a Milanello per riprendere la preparazione in vista della prossima stagione. Nella giornata di ieri Pioli aveva infatti dato un giorno di riposo alla squadra. Con il gruppo era presente anche un volto nuovo rispetto ai giorni scorsi. I rossoneri infatti oggi hanno riaccolto in gruppo Davide Calabria dopo l’operazione chirurgica dello scorso maggio.

Ottime notizie quindi anche dall’infermeria, oltre che dal mercato, per i rossoneri. Il terzino, protagonista di una grande annata nella passata stagione, non vedeva l’ora di tornare e ha celebrato così il ritorno sul suo profilo Instagram. Sul mercato intanto la società lavora per assicurarsi un altro elemento nel suo ruolo, ma la titolarità di Calabria non è al momento in discussione.