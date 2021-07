Calciomercato Milan, preso Giroud: cambia il giorno dell’arrivo

Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha reso noto i dettagli dell’operazione e ha svelato quando il francese arriverà a Milano.

Il Milan è sempre attiva sul mercato e continua a lavorare su più fronti. I rossoneri stanno completando l’iter burocratico per ufficializzare un altro acquisto in questa sessione estiva, e non è un acquisto qualsiasi. Dopo un estenuante trattativa con il Chelsea, Maldini ha chiuso per portare Olivier Giroud alla corte di Stefano Pioli. Da qualche giorno l’affare è ormai considerato concluso. Il classe ’86, reduce da un Europeo in chiaroscuro con la sua Francia, guadagnerà 3,5 milioni di euro per due anni.

Carlo Laudisa ha confermato la chiusura dell’affare e ha reso noto il giorno in cui il francese arriverà per sostenere le visite mediche. Il giornalista della Gazzetta del Sport, sul suo profilo Twitter ha assicurato anche la cifra di un milione di euro per il passaggio del centravanti dai londinesi al Diavolo. Cresce ora l’attesa dei tifosi, impazienti di vedere all’opera il francese con la loro squadra del cuore.

Giovedì l’arrivo e le visite

Laudisa ha specificato che Giroud è pronto per sbarcare a Milano nella giornata di Giovedì. Il 34enne sarà quindi pronto ad effettuare le visite mediche e a diventare un nuovo calciatore rossonero. Con Zlatan Ibrahimovic formerà un attacco di grande qualità ed esperienza, nella speranza di lasciare in segno anche in Champions League, proprio come ha fatto l’anno scorso con il Chelsea, laureatosi poi campione d’Europa.

È arrivata l’attesa fumata bianca per Olivier #Giroud al #Milan. Intesa con il #Chelsea per 1 milione di euro. Il centravanti arriva giovedì per le visite mediche — Carlo Laudisa (@carlolaudisa) July 13, 2021

Il Milan intanto continua a lavorare per individuare il trequartista e per completare la rosa con elementi affidabili e congeniali al gioco dei rossoneri. La dirigenza è occupata poi anche nell’opera di sfoltimento della rosa. Da piazzare ci sono diversi calciatore, con i quali il Diavolo spera di finanziare le ultime operazioni in entrata.