Milan, scende il prezzo: il colpo si avvicina

Il Milan è sempre più vicino a chiudere un altro colpo di mercato. L’accordo tra i club è ormai prossimo.

L’intento di Paolo Maldini e dei suoi collaboratori sembra essere in primis quello di sistemare la difesa del Milan che verrà. Dopo aver ingaggiato Maignan e riscattato Tomori, il club rossonero vuole completare anche le falle sulle corsie laterali.

Serve un vice Theo Hernandez, ovvero un’alternativa sulla fascia sinistra. Diversi i nomi di terzini sondati dal club rossonero, che però sembra aver deciso di virare su una pista ben specifica. Un giovane laterale che milita attualmente in Francia.

Ormai non è una novità la pista Fodé Ballo-Touré. Il difensore del Monaco è in pole per diventare un nuovo esterno difensivo mancino del Milan. La trattativa è ben avviata e, secondo gli aggiornamenti di Calciomercato.com, sembra ormai vicino l’accordo definitivo.

Il Monaco abbassa le pretese: 5 milioni per Ballo-Touré

L’affare è sempre più vicino alla fumata bianca. Anche grazie alla decisione del Monaco di abbassare le pretese: i monegaschi sono scesi a 5 milioni di euro di valutazione per Ballo-Touré. Una cifra sicuramente alla portata del Milan, che non vuole spendere molto per l’alternativa sulla fascia sinistra.

Ballo-Touré nell’ultima stagione ha giocato un buon numero di partite in Ligue 1. Sono 24 le presenze ufficiali, condite da 4 assist vincenti. Ha dimostrato di avere un sinistro raffinato e anche quella fisicità necessaria per tenere bene sulla fascia, anche se il classe ’97 può ancora crescere molto.

Il Monaco ha deciso di metterlo sul mercato, visto che nella prossima stagione pare intenzionato a puntare sulla corsia mancina sui brasiliani Caio Henrique e Jorge. Nel 2019 Ballo-Touré fu ingaggiato per circa 10 milioni dal Lille, ma oggi la sua valutazione è diminuita, anche per via dei risultati non eccellenti del Monaco stesso.

Il Milan ha fiutato l’occasione anche grazie ai buoni report giunti dai propri talent-scout. L’operazione Ballo-Touré appare fattibile ed idonea con il progetto tecnico rossonero. Nelle prossime ore si dovrebbero limare i dettagli per poter concludere con un brindisi il trasferimento del 24enne.