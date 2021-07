Milan, annunciata una nuova partnership

I rossoneri hanno annunciato la nuova collaborazione con l’azienda leader di smartphone. La partnership prende il via nella giornata di oggi.

Il Milan ha annunciato la partnership con la filiale italiana di uno dei brand leader di smarthphone: OPPO Italia. L’azienda, che si caratterizza per una costante ricerca in termini di innovazione e design, si appresta a diventare il nuovo Official Mobile Partner del Diavolo. Una collaborazione quindi fra due brand all’avanguardia nei loro settori. La Partnership prenderà il via ufficialmente oggi in occasione di un evento a II Centro Arese cui parteciperà anche il Vice-Presidente onorario Franco Baresi, e rappresenta per OPPO Italia un’occasione di lavorare a stretto contatto con i rossoneri per la creazione di una serie di iniziative volte a connettere ed entusiasmare tutti gli appassionati di sport, tech, innovazione e stile.

Li Ming, General Manager OPPO Italia, ha commentato: “Siamo orgogliosi di intraprendere questa partnership come Official Mobile Partner con AC Milan, una delle realtà sportive più famose, non solo a livello nazionale, ma anche a livello globale. Questa importante collaborazione rappresenta per noi la possibilità di far conoscere a un pubblico ancora più ampio il nostro ricco ecosistema“.