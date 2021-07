Dalla Francia: trattativa avanzata, il Milan può chiudere presto

Milan e Monaco in trattativa avanzata per Ballo-Touré, destinato a essere il vice di Theo Hernandez. Dalla Francia giungono altre conferme.

Il Milan vuole assolutamente prendere un vice di Theo Hernandez e sembra deciso ad assicurarsi Fodé Ballo-Touré. La trattativa è in corso.

Paolo Maldini e Frederic Massara, probabilmente su suggerimento del capo-scout Geoffrey Moncada, hanno scelto il 24enne franco-senegalese e adesso cercano l’accordo con il Monaco. Filtra ottimismo sulla riuscita dell’operazione, che consentirebbe a Stefano Pioli di disporre di un terzino sinistro in più e quindi di un’alternativa al titolarissimo.

Ballo-Touré al Milan: trattativa col Monaco in corso

Dalla Francia il giornalista Santi Aouna conferma che i contatti tra Milan e Monaco per Ballo-Touré sono continui. I club stanno discutendo di alcuni dettagli da inserire nell’operazione. C’è la volontà comune di chiudere l’affare. Il giocatore è già d’accordo di trasferirsi in rossonero.

Il cartellino viene valutato circa 8 milioni di euro dal club monegasco, ma si potrebbe chiudere a 6. Il Milan sta cercando di assicurarselo con la formula del prestito con diritto di riscatto. C’è la sensazione che la fumata bianca arriverà.

Maldini e Massara vogliono regalare quanto prima il vice Theo a Pioli. Importante inserirlo presto in squadra affinché si ambienti e riesca a tirare fuori tutto il suo potenziale.

Ballo-Touré nell’ultima stagione ha collezionato 24 presenze con 4 assist in Ligue 1 e 5 presenze in Coppa di Francia con un assist. Solo sei volte è partito titolare in campionato, segnale che non è affatto una prima scelta della squadra allenata da Niko Kovac. Tuttavia, al Milan sono convinti del suo valore e stanno provando a prenderlo.