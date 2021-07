Calciomercato Milan, colpo Vlasic: Di Marzio fa chiarezza

Vlasic al Milan? Gianluca Di Marzio ha fatto chiarezza questa possibile operazione di calciomercato. Le news da Sky Sport

Nella giornata di ieri sono arrivate indiscrezioni dalla Russia in merito ad un possibile arrivo al Milan di Vlasic, il trequartista del CSKA Mosca. Alcuni colleghi hanno addirittura parlato di affare in dirittura d’arrivo: l’operazione sarebbe basata su 25 milioni di euro più bonus, quindi un affare a titolo definitivo. La voce ha ovviamente scatenato subito le discussioni sui social: non tutti hanno preso bene la notizia, anche perché buona parte dei tifosi si aspetta ancora un grande nome per la trequarti per dimenticare definitivamente Calhanoglu. James Rodriguez, Isco e Coutinho sono i grandi sogni dei tifosi, ma Vlasic è un obiettivo molto più concreto, anche se Gianluca Di Marzio ha placato un po’ le indiscrezioni che arrivano dalla Russia in merito a questa possibile operazione di calciomercato.

Vlasic al Milan, le ultime news

Il giornalista di Sky Sport conferma che il Milan è interessato a Vlasic, un trequartista croato di talento ma che non ha ancora trovato la consacrazione definitiva. C’è un problema, però, ed è esattamente ciò che va in contrasto con le voci che arrivano dalla Russia: Maldini non vuole chiudere a titolo definitivo ma con la solita formula, cioè il prestito con diritto di riscatto. Una proposta che si scontra con le richieste del CSKA, che invece è intenzionato a cedere il giocatore ma soltanto definitivamente e a 25 milioni di euro. Non c’è una vera e propria trattativa in corso proprio perché ci sono due presupposti completamente diversi. C’è bisogno che qualcuno vada in contro all’altro: il Milan non ha fretta di trovare il nuovo trequartista, anche perché ha più idee, quindi non farà il primo passo. Vedremo se ci saranno sviluppi positivi in questo senso o se, invece, la società rossonera mollerà questa pista.