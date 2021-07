Milan, anche il giovane Tsadjout in prestito

I rossoneri rendono nota la cessione in prestito del giovane attaccante al Pordenone sul proprio sito ufficiale.

Giornata di cessioni per il Milan che piazza in Serie B un altro giovane. Dopo il passaggio di Michelis al Willem II E’ ufficiale il prestito del giovane attaccante Frank Tsadjout al Pordenone. I friulani, dopo l’ottimo quarto posto dello scorso anno, puntano a riconfermarsi protagonisti in Serie B.

Questo il comunicato dei rossoneri: “AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto d’opzione e contro-opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni del calciatore Frank Tsadjout al Pordenone Calcio. Il club augura a Frank le migliori soddisfazione per la prossima Stagione Sportiva”.