Tuttosport – Il Psg non si ferma: nuova offerta per Theo Hernandez

Il Paris Saint Germain ci riprova per Theo Hernandez. Avanzata una prima offerta al Milan: lo riporta Tuttosport

Sembra non volersi placare la fame di talenti del Paris Saint Germain. Dopo l’acquisto di Hakimi dall’Inter per una somma vicina ai 70 milioni di euro, la dirigenza parigina è pronta a rafforzare l’altra fascia di difesa con Theo Hernandez. Un’interesse, quello per il terzino francese del PSG, già conosciuto da tempo.

Tuttosport, nella sua edizione odierna, dedica una pagina alla questione titolandola: “PSG insaziabile, ci prova per Theo”. Il noto quotidiano sportivo racconta di un’offerta del Paris Saint Germain fatta recapitare al Milan: ben 40 milioni di euro per Theo Hernandez. Una cifra che Maldini e Massara, in accordo con i vertici del club, hanno rispedito subito al mittente.

Il Milan non vuole assolutamente privarsi di uno dei suoi giocatori più importanti, che pare destinato a diventare il terzino più forte al mondo. Theo è troppo importante per il gioco ormai maturo di Stefano Pioli. Rappresenta un giocatore chiave soprattutto nella manovre offensive della squadra. Difficile prevedere se il PSG sarà pronto a rilanciare una nuova offerta dal valore più alto, dato che il mercato in entrata è stato abbastanza ricco – acquisto a titolo definitivo di Hakimi e a parametro zero ma con ingaggi esorbitanti per Wijnaldum, Sergio Ramos e Donnarumma.

Come sottolinea Tuttosport, è vero che la proprietà qatariota ha risorse economiche sconfinate, ma a tutto c’è un limite. E ad ogni modo, il Milan non è assolutamente intenzionato a cedere Theo Hernandez, anzi, è già a lavoro per sistemare il reparto in vista della prossima stagione.

Milan ad un passo da Ballo-Tourè come vice Theo

Partendo dalla ferma convinzione di puntare sulle qualità indiscusse di Theo Hernandez, il Milan ha individuato il vice del francese, che ne farà le veci all’occorrenza. Tuttosport, infatti, continua dicendo che il club rossonero è in chiusura con il Monaco per Fodé Ballo-Touré, terzino sinistro franco-senegalese.

Un buon prospetto classe 1997, che il Milan potrebbe acquistare per una cifra di poco inferiore ai 5 milioni di euro. La distanza tra le parti è infatti minima. I rossoneri hanno offerto 4 milioni; i francesi ne richiedono 4,5. Insomma, nulla di troppo problematico, con l’affare che è in dirittura d’arrivo.