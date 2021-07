Leao, una clamorosa ipotesi per il futuro: resta in Serie A

L’indiscrezione è stata lanciata da Alessandro Jacobone sul suo profilo Twitter. La Lazio ha ottimi rapporti con il procuratore del portoghese.

Continuano a rimbalzare indiscrezioni riguardo il mercato del Milan, sia in entrata che in uscita. I rossoneri accoglieranno a breve il loro nuovo centravanti, Olivier Giroud, che in questa settimana sbarcherà a Milano ed effettuerà le visite mediche. La dirigenza rossonera sta lavorando anche a delle probabili uscite, che potrebbero finanziare le ultime operazioni in entrata, alla scopo di completare la rosa a disposizione di mister Pioli per la prossima stagione.

Una di queste uscite potrebbe sempre essere quella del giovane portoghese Rafael Leao. Il 21enne non è considerato incedibile dalla società e potrebbe partire alle giuste condizioni. Il club di via Aldo Rossi valuta il suo cartellino intorno ai 25 milioni di euro. Pioli lo terrebbe volentieri, nella speranza che il suo talento possa esplodere definitivamente, ma le dinamiche di mercato sembrano andare nella direzione opposta.

Leggi anche;

Secondo Alessandro Jacobone, il nuovo tecnico della Lazio Maurizio Sarri avrebbe espresso il suo gradimento in merito a un possibile arrivo dell’attaccante del Milan, Rafael Leao. Il procuratore del giovane calciatore, Jorge Mendes, è stato nella Capitale qualche giorno fa e vanta un rapporto importante con il presidente dei biancocelesti Claudio Lotito. L’agente aveva già portato a Roma il difensore Wallace e i giovani prospetti Pedro Neto e Bruno Jordao.

#WhatsApp Il mercato ti porta a volte a cercare A e scoprire invece B. È così che ho intercettato il gradimento di #Sarri per #RafaelLeao. #Mendes, a Roma giorni fa, si fa forte di un rapporto con #Lotito ai massimi livelli. Da #Roma parlano di asse #Milan #Lazio che potrebbe 🔥 pic.twitter.com/6MwfgOgxSh — Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) July 13, 2021

A detta di Jacobone, da Roma arrivano notizie di un possibile asse di mercato fra Lazio e Milan che potrebbe prendere vita. Ricordiamo che il Milan è data tra le squadre in corsa per il fantasista dei biancocelesti Luis Alberto. Lo spagnolo deve parlare con la dirigenza laziale prima di raggiungere i compagni in ritiro e la sua situazione è ancora tutta da definire. Maldini sta cercando il numero dieci per sostituire Hakan Calhanoglu, accasatosi all’Inter, e potrebbe puntare al Mago, inserendo magari Leao nella trattativa. Si tratta soltanto di ipotesi. Nelle prossime ore si attendono conferme o smentite.