Kjaer, ora il rinnovo: il Milan avanza l’offerta, i dettagli

Il Milan è intenzionato a rinnovare il contratto di Simon Kjaer. Il Corriere dello Sport afferma che ci sono stati i primi contatti. I dettagli

Che Europeo per Simon Kjaer! La sua Danimarca, dopo un inizio turbolento a causa del dramma che ha colpito Eriksen, ha messo in campo tutta la sua forza e qualità riuscendo a raggiungere le semifinali: un traguardo che mancava da quasi vent’anni.

Hanno spiccato, indubbiamente, in difesa le prestazioni del difensore rossonero, capitano della Nazionale Danese. Kjaer ha condotto un Europeo perfetto, ma prima della prestigiosa competizione aveva già dimostrato tutta la sua forza al Milan. Insomma, il torneo continentale ha rappresentato un’ulteriore conferma che Simon è un vero baluardo della difesa, e merita assolutamente il rinnovo al Milan. Lo sanno bene Maldini e Massara che a quanto pare si sono già messi al lavoro.

Il contratto di Kjaer, così come quello di Franck Kessie e Alessio Romagnoli, è in scadenza nel 2022. Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha affermato che sono già avvenuti dei contatti tra il Milan e l’entourage del danese in merito al prolungamento. Attualmente, però, Simon è in vacanza, per smaltire le enormi fatiche dell’Europeo, e preferisce posticipare i discorsi di qualche giorno.

Il Milan ha però già le idee chiare in merito al suo rinnovo.

Rinnovo Kjaer, il Milan pensa a un biennale

Simon Kjaer ha dimostrato di essere un vero capitano, dentro e fuori dal campo, sia con il Milan e ancor di più con la sua Danimarca. Per molti meriterebbe la fascia al braccio in rossonero, ma Stefano Pioli è stato chiaro: tocca ancora a Romagnoli!

Ciò non toglie che il difensore rossonero continuerà ad aiutare la squadra con la sua leadership e grande esperienza, come fatto ampiamente in queste due stagioni al Milan. È un giocatore davvero importante Simon, alla pari di Zlatan Ibrahimovic. Adesso tocca al rinnovo. Kjaer ha 32 anni e può continuare a giocare ad alti livelli ancora per diverso tempo.

Il Corriere dello Sport sostiene che il Milan è pronto ad un rinnovo biennale per lui, quindi sino al 2024 e alle stesse cifre attuali. Il danese guadagna ad oggi poco più di 1,2 milioni di euro a stagione. Dopo le vacanze, Simon tratterà concretamente con il club rossonero. Una cosa è certa: giocare al Milan è la sua più grande volontà.