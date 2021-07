Milan, ecco l’attaccante giovane: Maldini accelera e anticipa l’acquisto

Maldini ha confermato la volontà di prendere un altro attaccante e ha individuato l’obiettivo, ora vuole chiudere l’affare

Il Milan pensa all’acquisto di un altro attaccante oltre Ibrahimovic e Giroud. Lo ha confermato anche Maldini a DAZN: il direttore tecnico rossonero ha rivelato la possibilità di prendere una terza punta giovane da affiancare ai due più esperti. In questi mesi sono stati fatti tanti nomi ma a quanto pare la società sembra avere ben chiaro in mente qual è il profilo sul quale puntare. Si tratta di un attaccante molto interessante che arriva dal Brasile e che a lungo è stato accostato ai grandi club d’Europa, fra cui anche la Juventus, il Napoli e alcune di Premier. Il Milan lo avrebbe puntato sul serio, a rivelarlo è Daniele Longo di Calciomercato.com.

Calciomercato Milan, scelto il terzo attaccante

Secondo quanto riportato dal collega, il Milan starebbe lavorando per acquistare Kaio Jorge subito. Si tratta di un giovane attaccante del Santos classe 2002 che ha compiuto 19 anni a gennaio. In quest’ultimo mese sono arrivate tante indiscrezioni in merito a questo possibile affare, ma tutte le fonti parlavano di un acquisto per il prossimo calciomercato invernale perché arriverebbe a parametro zero: invece, il Milan sembra intenzionato ad acquistarlo subito. Il Santos potrebbe chiedere una cifra intorno ai 10 milioni di euro e il Milan vuole accelerare perché anche gli altri club ci stanno pensando e Maldini non vuole lasciarselo sfuggire. Contatti fitti, vedremo se il club riuscirà a chiudere nei prossimi giorni.

Secondo quanto riportato da Alessandro Jacobone, anche Napoli e Bayer Leverkusen si sono interessate a questo calciatore. La richiesta di stipendio è di 2 milioni di euro, non pochi per un ragazzo di soli 19 anni, in più ci sono le solite commissioni.