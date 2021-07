Giroud, l’addio al Chelsea: “Sto iniziando un viaggio col cuore leggero e felice”

Olivier Giroud ha dato il suo addio al Chelsea con un post sui suoi canali social. “Sto iniziando un viaggio col cuore leggero e felice” ha scritto l’attaccante ormai rossonero

Manca soltanto l’ufficialità, ma Olivier Giroud è ormai un nuovo giocatore del Milan. Il classe ‘86 ha svolto nella giornata di oggi le consuete visite mediche nella clinica La Madonnina a Milano, e poi si è recato nella sede rossonera per firmare il suo nuovo contratto. Anche Stefano Pioli è stato presente in Casa Milan per conoscere personalmente il suo nuovo bomber.

Olivier raggiungerà il resto del gruppo a Milanello il 26 luglio, dopo aver concluso le meritate vacanze data la faticosa partecipazione agli Europei con la sua Francia. Nel frattempo, l’attaccante francese ci ha tenuto a salutare il Chelsea, club che lo ha ceduto al Milan, e tutti i tifosi blues. Un addio, il suo, reso pubblico attraverso i social. Giroud ha infatti scritto un messaggio sui suoi canali ufficiali ringraziando tutto l’ambiente blue.

Queste le parole scritte dal francese:

“A tutti i Blues, ai miei compagni di squadra, a tutti i miei allenatori, a tutto il club, un enorme grazie per questi momenti speciali Sto iniziando un nuovo viaggio con il cuore leggero e felice. Le nostre vittorie in Fa Cup, Europa League e Champions League sono state magnifiche.

Con Amore Oli G“.

To all the Blues, to my teammates, to all my coaches, to the whole club, a huge thank you for these special moments 🙏🏼

I’m starting a new journey with a light and happy heart. Our victories in Fa Cup, Europa League and Champions league have been magnificent. 🤩

Love Oli G 💙. pic.twitter.com/HytVlp0uYx

— Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) July 16, 2021