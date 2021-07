Milan, Ballo-Touré sarà stasera in Italia: domani visite e firma

Il Milan è pronto ad accogliere il nuovo terzino della sua rosa. Sky Sport ha confermato il momento del suo arrivo a Milano

Dopo Olivier Giroud, acquisto di cui si aspetta ancora l’ufficialità, domani toccherà a Brahim Diaz e Fodè Ballo-Touré firmare il nuovo contratto con il Milan. A proposito del terzino franco-senegalese ci arrivano importanti novità. Dagli studi di Sky Sport, infatti, ci informano del momento in cui il giocatore del Monaco sbarcherà a Milano.

Ballo-Tourè arriverà dalla Francia stasera nel capoluogo lombardo e domani mattina si recherà in clinica per le consuete visite mediche. Probabilmente il terzino seguirà lo stesso iter svolto da Olivier Giroud nella giornata di oggi. Per questo si ipotizza arriverà nel primo pomeriggio a Casa Milan per apporre la firma nel suo nuovo contratto.

Come è ormai noto, Ballo-Tourè, che sarà il nuovo vice-Theo Hernandez, costerà alle tasche rossonere 4 milioni più 500.000 mila di euro di bonus legati a presenze e qualificazione alla Champions League. Per tutti i dettagli del contratto dovremo aspettare l’annuncio ufficiale dell’acquisto da parte del club rossonero.