UFFICIALE, Giroud è rossonero: il comunicato del Milan

È finalmente arrivata l’ufficialità: Olivier Giroud è un nuovo giocatore del Milan. Lo ha comunicato il club attraverso una nota ufficiale

L’attesa estenuante è finalmente scaduta. Olivier Giroud è un rossonero a tutti gli effetti. L’attaccante francese, dopo la pesante giornata passata a Milano, tra visite mediche e firma del contratto in sede, è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Lo stesso Stefano Pioli ha voluto assistere all’arrivo di Giroud a Casa Milan: un’occasione per conoscere subito il suo nuovo bomber e per dargli il più cordiale benvenuto.

Olivier rappresenta un acquisto di peso per il club di Elliot, che adesso potrà contare su un attaccante di razza e un valido co-titolare di Zlatan Ibrahimovic. Ci si aspetta tanto dall’ormai ex Chelsea. Il Milan ha bisogno di esperienza, qualità e ovviamente gol, e Giroud, a detta di molti, è sicuramente il colpo di mercato più giusto. Con la Champions League da disputare era assolutamente necessario provare a puntare su un profilo completo e ormai maturo.

Indosserà la numero 9 Oliver, come già vi abbiamo raccontato nel pomeriggio. Nessuna scaramanzia, dunque, per un attaccante assolutamente conscio della sue doti e capacità. Come accennato, è appena arrivata l’ufficialità dell’acquisto di Olivier Giroud. Il Milan ha pubblicato la consueta nota ufficiale.

Giroud è del Milan: il comunicato ufficiale

Come già risaputo, Olivier Giroud ha firmato con il Milan un contratto biennale, sino al 2023 quindi, con opzione rinnovo per un’altra stagione. Il club rossonero lo ha comprato dal Chelsea sborsando un indennizzo di 1 milione di euro; a questa cifra potrebbe aggiungersi un altro milione di euro di bonus legato alle presenze del francese o alla Champions League.

Insomma, davvero un affare quello fatto da Maldini e Massara, che all’inizio aveva un pò preoccupato dopo che i blues avevano esercitato il diritto di rinnovo unilaterale al contratto del calciatore francese classe ‘86. Dopo un mese di trattativa, però, la dirigenza rossonera è riuscita ad assicurarsi per una cifra irrisoria un grande bomber.

Questo il comunicato ufficiale dell’AC Milan che dichiara l’acquisto di Olivier Giroud:

AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Olivier Jonathan Giroud dal Chelsea FC. L’attaccante francese vestirà la maglia numero 9.

Nato a Chambéry (Francia) il 30 settembre 1986, Giroud cresce nel Settore Giovanile del Grenoble con cui esordisce in Prima Squadra nel 2005. Dopo aver vestito le maglie di Istres e Tours, arriva la chiamata del Montpellier in Ligue 1 con cui colleziona 85 presenze e 39 gol in due anni, vincendo il Campionato nella Stagione 2011/2012.

Nell’estate 2012 si trasferisce all’Arsenal con cui mette a segno 105 reti in 253 partite e vince 3 FA Cup e 3 Community Shield. Nel gennaio 2018 il passaggio al Chelsea, con cui colleziona 119 presenze e 39 goal, conquistando 1 Champions League, 1 Europa League e 1 FA Cup. Esordisce in Nazionale nel novembre 2011, collezionando 110 presenze, 46 goal e vincendo il Mondiale nel 2018.