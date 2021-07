Milan: ufficiale la partnership con Clivet

Sul sito del club è stata reso noto l’inizio della collaborazione con l’Azienda Clivet, attiva nel campo della sostenibilità e purificazione dell’aria.

Il Milan ha reso noto, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, l’inizio della partnership con Clivet, che si appresta a diventare Air Conditioning and Air Quality Partner del club rossonero. Nel comunicato si legge: “AC Milan annuncia una nuova partnership con Clivet, il Gruppo attivo nelle soluzioni sostenibili in pompa di calore per il riscaldamento, il condizionamento, il rinnovo e la purificazione dell’aria, la produzione di acqua calda sanitaria per garantire il comfort e il clima ideale in ambienti residenziali, commerciali e industriali”.

Una collaborazione nel segno della sostenibilità e del benessere dell’individuo. Clivet fornirà i propri sistemi per il rinnovo e la purificazione dell’aria ZEPHIR con filtrazione elettronica all’interno del Centro Sportivo Milanello, per garantire il massimo comfort ed aria pulita. Stefano Bellò, Amministratore Delegato di Clivet SpA, ha dichiarato in merito: “Con orgoglio ci uniamo a un club leggendario come il Milan: un brand che guarda al futuro con milioni di appassionati e sostenitori nel mondo. E’ nostro obiettivo diventare il marchio di riferimento per i professionisti del comfort negli edifici”.

Dopo OPPO Italia, ecco quindi che il Milan dà il via ad un’altra collaborazione nel segno della crescita verso il futuro.