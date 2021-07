Vlasic al Milan, il CSKA Mosca abbassa le pretese: i dettagli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il CSKA Mosca ha fatto passi avanti nei confronti del Milan per Nikola Vlasic. Le pretese sono cambiate e adesso per il club rossonero può essere più semplice acquistare il giocatore

Il Milan, dopo il rinnovo del prestito di Brahim Diaz, conta di regalare a Stefano Pioli il trequartista titolare che sostituisca Hakan Calhanoglu passato alla rivale Inter. I profili monitorati sono diversi. Il nome in pole, più gradito alla dirigenza rossonera per caratteristiche ed età, è quello di Nikola Vlasic. Il classe 1997 ha dimostrato di essere un ottimo innesto offensivo. In forza al CSKA Mosca è anche titolare della Nazionale Croata. Parliamo di un giocatore molto bravo nelle fasi di transizione e che ha uno sviluppato fiuto per il gol.

Il Milan ha già avviato dei contatti col club russo per l’apertura di una trattativa, ma questo ha subito alzato un muro pretendendo soltanto la cessione a titolo definitivo per una somma vicina ai 35 milioni di euro. Richieste eccessive per un Milan intenzionato a prelevare il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Per tale discordanza, i contatti tra i due club si era congelati, nonostante Vlasic pare apprezzare molto il possibile approdo in rossonero.

Negli ultimi minuti, però, è arrivata una importante notizia: il CSKA Mosca avrebbe abbassato le sue pretese e fatto dei passi avanti alle necessità del Milan.

Milan, obiettivo Vlasic: il CSKA apre al prestito

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il CSKA Mosca avrebbe aperto al prestito di Nikola Vlasic. Attenzione, il club russo vorrebbe però l’inserimento dell’obbligo di riscatto e non del diritto. La medesima fonte racconta di come il CSKA avrebbe addirittura abbassato le pretese economiche: non più 35 milioni di euro per Nikola Vlasic ma poco meno di 30 milioni.

Prerogative che possono portare Maldini e Massara a rivalutare le proprie volontà. TuttoMercatoWeb aggiunge, infine, che il club di Mosca accetterebbe anche un prestito con un iniziale diritto di riscatto che però dovrebbe trasformarsi in obbligo a condizioni molto semplici.

Insomma, pare che ci siano le volontà di arrivare ad un compromesso. Il Milan potrebbe assicurarsi un profilo importante con ampi margini di crescita e miglioramento.