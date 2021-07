Calciomerato Milan, annuncio del madridista: sarà decisivo Ancelotti

Il centrocampista spagnolo è tornato ad essere accostato al Milan ma ha dichiarato di voler restare al Real Madrid. Molto dipenderà da Ancelotti come da lui stesso affermato

Il Milan continua la sua sfrenata ricerca al trequartista, un profilo di classe che possa sostituire con qualità Hakan Calhanoglu. I calciatori sul taccuino di Maldini e Massara sono davvero parecchi. Inizialmente, i tifosi rossoneri avevano cominciato a sognare ad occhi aperti date le voci di mercato che davano vicini al Milan giocatori come James Rodriguez, Isco e anche Coutinho (quest’ultimo sembra essere un nome ancora in ballo).

Ma la dirigenza rossonera ha invece mosso passi concreti nei confronti di profili più giovani e con ampi margini di crescita, e che ovviamente vantano delle caratteristiche che possono fare al caso del gioco e delle idee di Stefano Pioli. I nomi in pole, attualmente, sono quelli di Marcel Sabitzer del Lipsia e di Nikola Vlasic della CSKA Mosca. Ma al Milan è stato anche accostato Dani Ceballos, centrocampista offensivo spagnolo che quest’estate ha fatto ritorno al Real Madrid. Dani, classe 1995, è infatti reduce da due stagioni in prestito all’Arsenal in Premier League, esperienza che non gli ha regalato le gioie e la fama sperate.

Adesso, pare non rientrare nei piani dei blancos e dell’allenatore Ancelotti. Il Milan lo segue da tempo, ed è rimbalzata l’idea di un possibile arrivo in prestito in rossonero. Ceballos in persona ha però dichiarato di voler rimanere al Real Madrid. Ma la decisione non spetta di certo al giocatore. Come da lui stesso affermato, bisognerà confrontarsi con Ancelotti in persona per prendere una decisione.

Ceballos: “Tutto dipende da Ancelotti”

Dani Ceballos è stato intervistato ai microfoni di Radio Marca e ha parlato del suo futuro e delle sue volontà. Queste le sue dichiarazioni per il media spagnolo:

“Al Real Madrid ho le stesse opportunità di quando c’era Zidane in panchina. Tutto dipenderà da cosa voglio fare io e dalla volontà dell’allenatore. Con Carlo Ancelotti non ho ancora avuto l’occasione di parlare, ma quando lo faremo saremo molto chiari l’uno con l’altro. Il mio obiettivo è quello di restare al Real, ho ancora due anni di contratto qui. Per quanto riguarda l’interesse del Betis posso dire che è il club che mi ha visto crescere. Prima di ritirarmi sicuramente ci tornerò”.