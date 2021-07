Giroud, messaggio ai tifosi: “Non vedo l’ora di iniziare”

Olivier Giroud ha pubblicato il suo primo post social da rossonero. L’attaccante si è detto entusiasta di iniziare questo cammino con il Milan

Oggi è stata una giornata parecchio importante per tutto l’ambiente rossonero. In mattinata, il Milan ha, infatti, ufficializzato l’acquisto dell’attaccante Olivier Giroud. Un colpo di mercato assolutamente di livello, utilissimo alla squadra rossonera in vista delle prossime stagioni. Olivier ha firmato un contratto biennale, sino al 2023, e percepirà uno stipendio lordo di 5 milioni di euro a stagione.

Nella giornata di ieri, l’ormai ex Chelsea ha svolto le visite mediche e firmato il nuovo contratto a Casa Milan alla presenza di Stefano Pioli. Il club rossonero, che ha reso oggi ufficiale l’ingaggio di Giroud, ha diffuso sui social diversi scatti dell’attaccante nella sede rossonera. Immagini che hanno lasciato trapelare la gioia di tutta la dirigenza e dello stesso giocatore per il nuovo cammino che si apprestano a percorrere insieme.

Leggi anche:

Felicità che Giroud ha comunicato da pochissimi minuti sui social attraverso un post che mostra una sua foto con la maglia rossonera tra le mani – il giocatore ha scelto la numero 9 – e in allegato un messaggio ai tifosi e di ringraziamento alla dirigenza milanista:

“Ciao tifosi milanisti sono molto fiero di avere origini italiane e non vedo l’ora di iniziare questa emozionante avventura insieme a voi. Ringrazio Ivan Gazidis che conosco da tanto tempo, Paolo Maldini, Frederic Massara e Mr Pioli per l’accoglienza. Forza Milan”.