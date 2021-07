Atalanta, salta l’acquisto: ritorno di fiamma sul milanista!

Sull’obiettivo della Dea si è mossa anche la Roma di Mourinho. Gasperini potrebbe virare su un rossonero per rinforzare il centrocampo.

Il mercato estivo è nelle sue fasi iniziali ma è senza dubbio già entrato nel vivo. Le mosse del Milan vanno analizzate pertanto anche tenendo gli occhi sugli sviluppi delle trattative fra altri club. Proprio per questo va segnalato un intoppo importante nella trattativa che ha intavolato l’Atalanta per Teun Koopmeiners, centrocampista centrale di 23 anni che gioca in Eredivisie. L’AZ chiede più dei 15 milioni proposti dalla società di Percassi e quindi le cose si sono complicate. I rossoneri sono interessati perché il mancato accordo fra le parti potrebbe riportare la Dea su un giocatore di proprietà del club di via Aldo Rossi.

Secondo quanto riportato dal portale olandese De Telegraaf, sul centrocampista dell’AZ si è inserita con prepotenza anche la Roma di Mourinho, che non riesce ad arrivare facilmente a Granit Xhaka. I giallorossi hanno intenzione di approfittare del momento di stallo della trattativa fra la Dea e il club olandese per sferrare il colpo. Da segnalare che su Koopmeiners c’è anche l’Arsenal, che potrebbe puntare il calciatore olandese proprio in caso di partenza di Xhaka.

Leggi anche:

Probabile ritorno su Pobega

Ecco che a questo punto l’Atalanta, nel caso dovesse perdere il suo obiettivo principale per la metà campo, potrebbe virare su altri nomi. Gasperini ha bisogno di un ricambio di Freuler e De Roon in quel reparto, e uno dei profili accostati maggiormente ai nerazzurri nei giorni scorsi è stato quello del milanista Tommaso Pobega.

I media avevano parlato di una possibile accordo sulla base di 12 milioni di euro per il centrocampista reduce da una grande stagione con lo Spezia. Il problema riguardava la volontà del Diavolo di inserire un contro-riscatto per il 21enne, in modo da non rischiare di perdere un possibile talento in futuro. Su Pobega si è mossa anche la Fiorentina su precisa richiesta del tecnico Vincenzo Italiano. Si attendono sviluppi.