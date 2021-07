Milan, Brahim Diaz in sede per la firma

Lo spagnolo firmerà il nuovo contratto con i rossoneri dopo la convincente stagione appena passata in prestito.

Ci siamo anche per Brahim Diaz. Il centrocampista spagnolo è arrivato da pochi minuti a Casa Milan si appresta ad apporre la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri almeno per quanto riguarda le prossime due stagioni. Si tratta del quinto colpo ufficiale dopo gli arrivi di Maignan, Tomori, Giroud e Bllo-Touré.

Leggi anche:

Il classe ’99 era arrivato a Milano già nella giornata di ieri sul tardo pomeriggio, giusto in tempo per assistere alla sfida col Pro Sesto. Stefano Pioli e la dirigenza rossonera hanno voluto con forza il suo ritorno dopo la stagione passata in prestito (5 gol e 8 assist). Nonostante le iniziali resistenze da parte del Real Madrid, il Diavolo è riuscito ad assicurarsi ancora le sue prestazioni.