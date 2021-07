Milan, Pellegatti è sicuro: “Mi hanno detto che un obiettivo è molto difficile”

Il giornalista e ex telecronista ha parlato alla trasmissione Tutti convocati e si è soffermato sull’acquisto del ‘nuovo 10’ e sul rinnovo di Kessie.

Arrivano indiscrezioni da una fonte affidabile per quanto riguarda il mercato. Il Milan è alle prese con l’acquisto del nuovo trequartista da affidare al mister Stefano Pioli, che ha chiesto un giocatore di qualità dopo la partenza di Hakan Calhanoglu, accasatosi all’Inter. La missione non è però così semplice come potrebbe sembrare.

Carlo Pellegatti è intervenuto ai microfoni di ‘Tutti convocati’, lo show sportivo di Radio 24. il giornalista di fede rossonera ha parlato del mercato del Milan, soffermandosi sulla questione trequartista: “Per il numero 10 del Milan ci sono i soliti nomi. Oggi mi hanno detto che Sabitzer è molto difficile. Serve un numero dieci che faccia bene anche in fase di copertura“.

Stallo per Kessie

Pellegatti ha poi fatto il punto sul rinnovo di Franck Kessie. La situazione riguardante il centrocampista non ha subito evoluzioni: “Questa è la settimana del contatto tra l’agente di Kessie e il Milan. Il Milan dice di aver sottoposto la seconda offerta a Kessie, dai 5 ai 6. L’agente dice di no, bisogna capire. La frase ‘Kessie vuole rimanere a tutti i costi’ mi ricorda frasi passate”.