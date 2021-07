Milan, la distanza è minima: ora il rinnovo è più vicino

Il Milan e Kessie continuano a dialogare per il rinnovo di contratto. Sembra esserci ormai pochissima differenza.

Oltre ai colpi in entrata ed in uscita dell’estate, il Milan è seriamente al lavoro per non perdere alcuni suoi gioielli della rosa. L’obiettivo è evitare altri casi Donnarumma, ovvero calciatori titolarissimi persi a parametro zero per colpa dei mancati accordi contrattuali.

Dopo aver blindato Davide Calabria, il Milan è pronto ora a fare lo stesso con Franck Kessie. Non una trattativa facile, visto che il Presidente ha richieste certamente più elevate ed onerose di quelle del terzino. Una domanda legittima, visto che l’ivoriano è stato indicato come il miglior rossonero dell’ultima stagione.

Secondo gli aggiornamenti del Corriere della Sera però i dialoghi tra il Milan e l’entoruage di Kessie sembrano a buon punto. La volontà delle parti è quella di accordarsi e proseguire la storia assieme, ma urge ancora trovare l’accordo definitivo.

Milan, proposti 5,5 milioni a stagione per Kessie

Kessie attualmente percepisce dal Milan circa 2,2 milioni di euro all’anno. Una buona somma, ma non certo da top-player. Ecco perché l’agente George Atanagana spinge per un contratto ben più ricco e prestigioso in favore del suo assistito.

La richiesta si è spinta addirittura a 6 milioni netti, lo stesso ingaggio percepito fino a giugno scorso da Donnarumma. Kessie in questo modo sarebbe il secondo calciatore milanista più pagato, alle spalle del solo Zlatan Ibrahimovic. Il Milan ha inviato l’ultima proposta che sembra piuttosto importante e vicina alle richieste: 5,5 milioni netti all’anno, dunque distanza minima rispetto alla prima domanda di Kessie. Una cifra che potrebbe portare alla fumata bianca in tempi stretti.

La prossima settimana Atangana dovrebbe incontrare la dirigenza del Milan e dialogare vis à vis dei dettagli del rinnovo. Non è ancora tutto fatto ma questo rilancio dei rossoneri sembra poter chiudere la contesa. Inoltre la proprietà Elliott Management ha dato il via libera al club di alzare la posta per Kessie, considerato in linea generale una vera e propria risorsa della squadra di Pioli.