Tomori: “Sento la fiducia del Milan. Non vedo l’ora di giocare la Champions”

Il difensore inglese Fikayo Tomori ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del Milan durante il ritiro.

Il Milan ha scelto di ripartire dalla sua forza esplosiva e dalla rapidità di passo. Fikayo Tomori è stato uno dei primi veri colpi rossoneri per la nuova stagione. Il club ha investito ben 28 milioni di euro per riscattarlo a titolo definitivo dal Chelsea.

Un giocatore sul quale il Milan ha deciso di puntare ciecamente. Tomori è il centrale ideale, che ha quantità e qualità, muscolarità e velocità. Anche se ora dovrà pensare soltanto a confermare la buona nomea e le impressioni positive viste durante la scorsa stagione.

Il classe ’97 ha risposto alle domande dei canali ufficiali AC Milan, parlando in primis della accoglienza della squadra: “E’ sempre una bella sensazione sapere che il gruppo ti vuole con sé. Ti fa stare meglio, ti senti parte del gruppo. Qui sto bene, sento la fiducia di tutti. E questo accresce la fiducia in me stesso, voglio fare sempre meglio”.

Sugli obiettivi personali: “Da difensore punto sempre a mantenere la nostra porta inviolata. C’è più probabilità di vincere se gli altri non segnano. I 5 clean sheet ottenuti alla fine dell’ultima stagione ci hanno aiutato a qualificarci in Champions League. E davanti abbiamo spesso l’occasione di segnare”.

Il trasferimento a titolo definitivo al Milan: “Ho giocato spesso in prestito negli ultimi anni. All’inizio non era facile, ma cominciare la stagione con la squadra, fare bene la preparazione mi sarà d’aiuto. Lavoriamo durante nella preparazione, perché la Serie A sarà dura. Ci sono molte squadre forti da affrontare 2 volte ciascuna”.

L’importanza del Milan nel mondo: “Ero a Londra e lì ci sono molti tifosi milanisti. Mi hanno fatto i complimenti per il gol alla Juventus. E’ un momento fantastico, non lo scorderò mai perché è stato il mio primo gol. Ed i tifosi mi aiutano a ricordarlo”.

Sull’arrivo di Olivier Giroud: “Una bella persona, aiuta tutti e incoraggia i più giovani. Ha grande qualità ed esperienza, ha vinto già tantissimi titoli tra Inghilterra e Francia. Averlo con noi è fantastico, ci darà una grossa mano e farà bene al Milan”.

Infine sulla possibilità di giocare la Champions League: “Non vedo l’ora, so che il Milan ha una tradizione importante con questa competizione. Spero di giocarla in un San Siro pieno di tifosi, cosa che non mi è ancora capitato di poter fare. In vacanza in molti mi hanno spiegato come San Siro si trasformi e diventi magico quando si gioca la Champions”.