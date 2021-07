UFFICIALE, Ballo-Touré è un nuovo giocatore del Milan: il comunicato

Ecco arrivata l’ufficialità: Fodé Ballo-Touré è un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero lo ha comunicato attraverso una nota ufficiale

Oggi è una giornata importante per tutto l’ambiente rossonero, al pari di quella di ieri nella quale è stato annunciato l’acquisto di Olivier Giroud. È il giorno di Fodé Ballo-Touré e Brahim Diaz. Altri due colpi di livello per la squadra di Pioli, con il senegalese, volto nuovo per tutti i rossoneri, chiamato a fare il vice Theo Hernandez.

Il classe 1997 ha svolto le visite mediche e l’idoneità sportiva ieri pomeriggio, dopo che queste erano slittate a causa di un ritardo nella trattativa tra il Monaco e il Milan: mancavano da limare gli ultimissimi dettagli. Svolte le visite, quindi, Ballo-Touré ha siglato il suo nuovo contratto con il Milan stamattina. Mentre la firma di Brahim Diaz è attesa in serata.

Il club rossonero ha prelevato Fodé Ballo-Touré a titolo definitivo dal Monaco per una somma complessiva di 4,2 milioni di euro più 500,000 mila di bonus. Il giocatore ha firmato un contratto quadriennale, sino al 2025. Un colpo di mercato non male, dato che Fodé vanta una buona tecnica, tenuta, e resistenza sulla fascia sinistra di difesa. Ballo-Touré ritroverà al Milan Mike Maignan, altro nuovo acquisto rossonero per sostituire Gianluigi Donnarumma tra i pali. I due hanno giocato insieme al Lille, salvo poi il terzino essere ceduto al Monaco due stagioni fa.

Insomma, ci si augura che Fodé Ballo-Touré possa dare tanto a questo Milan e possa subito instaurare un buon feeling con il resto dei compagni. Il club rossonero ha appena ufficializzato il suo acquisto.

Ballo-Touré al Milan, il comunicato ufficiale

