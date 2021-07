ML – Milan, domenica di firme: subito Ballo-Touré, Brahim Diaz in serata

Brahim Diaz e Fodé Ballo-Touré sono ormai rossoneri. Il primo firmerà il contratto in serata, il secondo lo ha già fatto. Si aspetta soltanto l’ufficialità

Anche oggi, domenica, è un giorno molto speciale a Casa Milan. Difatti, dopo l’annuncio ufficiale dell’acquisto di Olivier Giroud, oggi è il turno di altri due giocatori. Brahim Diaz e Fodé Ballo-Touré sono ormai rossoneri. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione di MilanLive.it, il senegalese ha appena firmato il nuovo contratto con il Milan. Adesso si attende soltanto l’ufficialità da parte del club.

Per Brahim Diaz bisognerà invece aspettare stasera, momento in cui anche lo spagnolo siglerà il nuovo accordo in rossonero. Ballo-Tourè ha svolto visite mediche e idoneità sportiva nella giornata di ieri, mentre il trequartista spagnolo non si sottoporrà ad alcuna visita in quanto le ha già sostenute con il Real Madrid.

I due, già da domani, potranno unirsi al resto del gruppo a Milanello ed essere molto importanti a Stefano Pioli per la programmazione della prossima stagione. Brahim Diaz, che ritorna dal Real Madrid attraverso la formula del prestito biennale, è già un volto conosciuto a Milanello. Sarà molto bello per lui rincontrare i compagni della scorsa stagione e con cui si è trovato molto bene. Il Milan, come dicevamo, lo ha prelevato in prestito per due anni ad una cifra complessiva di 3 milioni di euro (1,5 a stagione); alla fine del periodo potrà esercitare un diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro; mentre il Real Madrid potrà approfittare del controriscatto pattutito a 27 milioni di euro.

Fodé Ballo-Tourè arriva invece a titolo definitivo dal Monaco. Il vice Theo Hernandez è stato acquistato dal Milan per 4.2 milioni più bonus legati a qualificazione alla Champions League e presenze. Si attendono gli annunci ufficiali dei due giocatori per poter conoscere meglio i dettagli dei contratti. Ma è certo che il Milan sta conducendo una campagna acquisti esemplare e assolutamente sostenuta.