Milan, apertura totale per Vlasic: le alternative si defilano

Il Milan si avvicina al colpo per la trequarti. Il croato è un obiettivo concreto, soprattutto dopo l’ultima apertura.

Il trequartista resta una vera e propria priorità per il Milan della prossima stagione. Nonostante Brahim Diaz sia tornato, con il rinnovo biennale del prestito dal Real Madrid, i rossoneri intendono arricchire il reparto con un altro inserimento.

L’addio di Hakan Calhanoglu ha lasciato un vuoto importante nella rosa milanista. Urge reperire dunque un nuovo fantasista, che possa agire da collante tra il centrocampo e l’attacco e che abbia la qualità giusta per fare la differenze. Il nome ideale sembra essere stato già individuato.

In pole per tale posizione c’è il croato Nikola Vlasic. Il classe ’97 sembra essere il giusto compromesso fra i tanti nomi accennati in queste settimane dai media. Un calciatore giovane, di talento e dal buon rendimento in fase offensiva, anche se forse non è un profilo che scalda l’animo dei tifosi.

Vlasic può arrivare in prestito. Lontani Isco e Ziyech

Secondo quanto riporta oggi Tuttosport, Vlasic appare sempre più vicino al Milan. Il fantasista del CSKA Mosca è propenso ad accettare le proposte e le lusinghe in arrivo dall’Italia. Ma prima serve il benestare del club russo in cui milita da ormai tre anni.

Un benestare che potrebbe anche arrivare a breve. Il CSKA infatti sembra propenso ad aprire al trasferimento in prestito di Vlasic. Inizialmente i russi chiedevano i 30 milioni di euro di clausola rescissoria per lasciarlo partire, ma oggi si sta pensando ad una formula diversa, più conveniente per il Milan.

Un affare che dunque può seriamente entrare nel vivo a breve. Il Milan vira letteralmente sul croato, visto che le alternative sulla trequarti sembrano essersi defilate. Isco del Real Madrid piace, ma i costi del suo ingaggio sono al momento inaccessibili.

Anche il marocchino Hakim Ziyech è sempre più un’utopia. Il Chelsea non vuole cederlo a titolo temporaneo, bensì intende monetizzare il più possibile dalla cessione dell’ex Ajax. Difficile per il Milan spendere almeno 35-40 milioni per portarlo in Serie A.