Arsenal, ufficiale l’acquisto del centrocampista: Saelemaekers lo voleva al Milan

Adesso è ufficiale: Albert Sambi Lokonga è un nuovo giocatore dell’Arsenal. Il centrocampista era stato seguito anche dal Milan

Alla fine Albert Sambi Lokonga è approdato all’Arsenal. Il calciatore belga è stato ceduto dall’Anderlecht per per una cifra vicina ai 18 milioni di euro. Su di lui c’era davvero tanta concorrenza. Anche il Milan aveva sondato la pista conducente al centrocampista, in cerca di un rinforzo di qualità per la sua mediana; lo stesso Alexis Saelemaekers aveva dichiarato in un intervista di aver invogliato l’ex compagno all’Anderlecht ad unirsi ai colori rossoneri.

Così non è stato, con l’Arsenal che ha battuto la folta concorrenza e ha appena ufficializzato l’acquisto di Lokonga. Il giocatore ha firmato un contratto sino al 2026 con il club inglese e indosserà la maglia numero 23.

La comunicazione ufficiale ci arriva direttamente dall’Arsenal che attraverso i suoi canali social ha annunciato il nuovo acquisto: