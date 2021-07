Il Milan sorpassa la Juve: Kaio Jorge affascinato dalla tradizione

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan è in vantaggio nella trattativa che porta a Kaio Jorge rispetto alla Juventus. C’è un fattore che avvicina il giocatore ai colori rossoneri

Il Milan è scatenato sul mercato e per quanto concerne il reparto d’attacco non vuole fermarsi al solo acquisto di Olivier Giroud. L’idea è quella di completarlo con l’acquisizione di un terzo attaccante, di prospettiva e qualità, che possa accumulare esperienza al fianco del francese e di Zlatan Ibrahimovic per poi ereditarne il prestigioso ruolo di titolare.

Il nome in pole, che sta accendendo le discussioni dei media europei, è quello di Kaio Jorge, talento brasiliano classe 2002 in forza al Santos. C’è la fila per la rivelazione verdeoro che vedrà scadere il suo contratto con il club del Santos nel dicembre 2021; in pratica tra poco più di sei mesi. La possibilità di prelevarlo a parametro zero fa gola a diverse big europee tra cui Napoli e Juventus. Ma il Milan ha deciso di anticipare la concorrenza sborsando un indennizzo nell’immediato e quindi acquistandolo quest’estate.

Una trattativa non semplice, dato che il Santos richiede ben 10 milioni per la sua cessione, e a questi ci sono da aggiungere le elevate commissioni richieste dall’entourage del giocatore (circa 10 milioni di euro). Il Milan sta lavorando all’affare e pare essere a buon punto. Le ultime novità ci arrivano da Sportmediaset.

Kaio Jorge affascinato dal Milan: il motivo

L’interesse del Napoli per Kaio Jorge pare essersi placato negli ultimi giorni. Stessa cosa non si può affermare della Juventus, che è molto affascinata dalla possibilità di portare l’attaccante brasiliano tra le sue fila. Infatti, a contendersi principalmente il giocatore sono il club bianconero e il Milan.

Ma come accennato, i rossoneri pare siano in vantaggio sul brasiliano. A confermare tale fatto è il giornalista Claudio Raimondi. Intervenuto nell’edizione odierna di Sportmediaset, su Italia Uno, Raimondi ha affermato che Kaio Jorge preferirebbe la destinazione rossonera perché affascinato dalla lunga tradizione di giocatori brasiliani che al Milan hanno avuto successo e contribuito a fare la storia del club.

Tutto dipenderà dal dialogo con il Santos, che ovviamente preferisce vendere il giocatore nell’immediato e guadagnarci qualcosa piuttosto che perderlo a zero a gennaio 2022.