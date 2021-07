Dalla Spagna – Romagnoli al Barcellona, possibile scambio: due opzioni

Il futuro in rossonero di Alessio Romagnoli è in bilico. Il club spagnolo è tornato sulle sue tracce ed è alta la probabilità di acquistarlo

Tutto da decidere il futuro di Alessio Romagnoli. Il difensore rossonero ha un contratto in scadenza nel 2022 e i dialoghi con il suo agente Mino Raiola sembrano essere bloccati. Come possiamo ricordare, il noto manager aveva richiesto per il suo assistito un rinnovo di contratto con ingaggio vicino ai 6 milioni di euro. Cifra che ovviamente il Milan non è disposto a garantire, o almeno non per Alessio, che nell’ultima stagione è stato protagonista di un calo prestazionale con annessa perdita della titolarità.

Adesso è davvero grande il punto interrogativo su quello che sarà il suo futuro. Se Stefano Pioli ha dichiarato che Romagnoli sarà ancora il capitano del Milan nella prossima stagione, contrarie sono le voci di mercato che lo riguardano. In particolare, dalla Spagna arriva la notizia che quasi sicuramente Alessio lascerà i colori rossoneri quest’estate, perchè è lui in primis a non voler rinnovare il suo contratto.

La destinazione prossima più quotata per Alessio è sempre la stessa, quella di cui si parla ormai da mesi: il Barcellona di Ronald Koeman. Il club blaugrana sarebbe ripiombato forte sul difensore rossonero.

Secondo il tabloid specializzato in ambito Barca, Sport, Alessio Romagnoli rappresenta la prima scelta di Ronald Koeman per rinforzare la difesa blaugrana. Un interesse che non sorprende, dato che il Barcellona, come accennato, monitora il giocatore da tempo. Per il Milan potrebbe rappresentare una buona occasione per non perdere a parametro zero il suo difensore la prossima estate.

Sport parla della possibilità di imbastire una scambio tra i due club protagonisti. Il Milan, nell’ultimo periodo, ha mostrato interesse nei confronti di Philippe Coutinho e Miralem Pjanic, entrambi giocatori del Barcellona. Uno dei due potrebbe rappresentare la pedina di scambio per prelevare Alessio Romagnoli dal Milan. Ad oggi, sono soltanto ipotesi. Ma il quotidiano Sport ne è sicuro, il Barcellona vede in Romagnoli un profilo esperto e in grado di giocare ad alti livelli. Non appena verrano ceduti gli esuberi Umtiti e Lenglet, il club blaugrana sarà pronto a dare inizio ad una vera trattativa.

Nel frattempo, il Milan continua a valutare se Coutinho e Pjanic possono rappresentare rinforzi funzionali alla rosa di Stefano Pioli.