Calciomercato Milan, asse con Madrid: c’è di mezzo anche Dalot

Il Milan valuta Diogo Dalot la prima scelta per il vice Calabria. Ma il portoghese ha impressionato tanto da attirare l’attenzione di una big europea. È scontro di mercato?

Il Milan, passo passo, va aggiungendo pezzi importanti alla sua rosa. Ad oggi, il club rossonero ha riscattato Tomori e Tonali, rinnovato il prestito di Brahim Diaz e acquistato a titolo definitivo Olivier Giroud e Fodé Ballo Touré. Una strategia di mercato che mescola qualità e convenienza e allo stesso tempo mira a rendere completa una rosa che il prossima anno dovrà disputare davvero tanti impegni, primo fra tutti il ritorno in Champions League.

Adesso, a Stefano Pioli mancano un terzino e un esterno destro, un mediano, un trequartista e probabilmente anche un terzo attaccante. Per quanto riguarda l’esterno di difesa a destra Maldini conta di riportare tra le sue fila Diogo Dalot, il giovane portoghese di proprietà del Manchester United, che ha passato l’ultima stagione in prestito secco al Milan. Diogo, dopo un inizio di stagione altalenante è riuscito a mettere in risalto le sue tanto discusse doti e qualità; oltre che un grande ed inaspettato attaccamento ai colori rossoneri.

Per Maldini e Massara, Dalot rappresenta il primo obiettivo per il vice Davide Calabria. Una volontà condivisa dal calciatore stesso, che al Milan ha trovato un ambiente accogliente e assolutamente piacevole. Come però è risaputo, il Manchester United non apre alla cessione in prestito con diritto di riscatto, la formula preferita dal Milan per non gravare sul bilancio e assicurarsi un buon giocatore. La trattativa è in stallo, e adesso c’è una big europea pronta a fare pazzie pur di acquisire Diogo Dalot.

Leggi anche:

Ancelotti vuole Dalot

I colleghi di calciomercato.com hanno da poco lanciato una clamorosa indiscrezione, che in realtà già tempo fa era venuta a galla: Carlo Ancelotti vuole Diogo Dalot con sé al Real Madrid. Il terzino portoghese ha disputato prima un buon Europeo con l’under 21 e poi con la Nazionale maggiore, convincendo il tecnico ex Milan a puntare su di lui.

Un interesse che, ovviamente, potrebbe mettere i bastoni tra le ruote a Maldini e Massara. Carletto conta di sostituire l’uscente Odriozola con Dalot, ed è qui che le strade di Milan e Real Madrid potrebbero incrociarsi. Difatti, la dirigenza rossonera sta proprio pensando ad acquisire in prestito con diritto di riscatto Alvaro Odriozola se l’affare Dalot dovesse sfumare.

Insomma, in ottica terzino destro c’è da pazientare qualche altro giorno. Milan e Real Madrid dovranno ben discutersi la questione.