Milan, un altro centravanti: colpo dal Brasile, ecco la prima offerta

Il Milan è intenzionato a battere la concorrenza e fare suo il giovane attaccante. Presentata la prima offerta per acquistare il giocatore

Come già supposto da diverso tempo, l’idea del Milan è quella di acquistare un terzo attaccante, più giovane ma con classe e ampi margini di crescita. Una scelta lecita, dato che Zlatan Ibrahimovic è prossimo al suo ultimo anno da calciatore professionista, e Olivier Giroud, appena arrivato in rossonero, avrà bisogno di un vice giovane nei prossimi anni.

I nomi sul taccuino di Maldini e Massara sono stati diversi: da Vlahovic a Raspadori, ma anche Scamacca e non un giovanissimo Belotti. Ma nell’ultimo periodo pare che il Milan sia piombato forte sulla rivelazione brasiliana Kaio Jorge. Parliamo di un classe 2002 ma con doti di centravanti molto interessanti. Attualmente in forza al Santos, vedrà scadere il suo contratto tra sei mesi, nel dicembre 2021.

Kaio ha attirato l’attenzione di parecchi club Europei ed è chiaro che l’occasione di prelevarlo dal Brasile a parametro zero tra qualche mese fa gola a molti. Per questo il Milan è intenzionato a battere la concorrenza e assicurarsi il giocatore nell’immediato, sborsando una modica cifra e prelevarlo a titolo definitivo. Il Santos valuta Jorge 10 milioni di euro, ma ciò che più preoccupa sono le commissioni richieste dagli agenti del giovane.

Ad ogni modo, il Milan avrebbe già presentato una prima offerta al Santos, convinto di poter chiudere l’operazione.

Come riportano i colleghi di calciomercato.com, il Milan ha offerto al Santos 6 milioni di euro per aggiudicarsi Kaio Jorge. Una mossa fatta per anticipare l’interesse di Juventus, Napoli e altri club europei stregati dal giovane attaccante. Maldini è fiducioso di poter chiudere l’operazione dato che al Santos farebbe comodo monetizzare subito dalla cessione di Kaio anziché portarlo a scadenza di contratto a dicembre.

Insomma, pare che il Milan sia totalmente scatenato sul mercato e abbia un occhio di riguardo per quegli affari che incrociano qualità e convenienza. C’è da battere la folta concorrenza per Kaio Jorge; come affermato dal tecnico del Santos, Fernando Diniz in conferenza stampa, Kaio è un attaccante di livello:

“Lo vogliono tanti club europei. Kaio, anche se giovane, gioca sempre più con maturità. Ha molta personalità, fa piacere che sia ritornato, conosce bene il ruolo, crede in sé. È un attaccante di alto livello”.